UBOLDO – Grande mobilitazione dei soccorsi ieri mattina sull’autostrada A9 in direzione Como, nel tratto fra Saronno ed Uboldo: quattro persone sono state trasportate in ospedale.

Il sinistro è avvenuto alle 8.15: oltre ad una pattuglia della polizia stradale sono arrivate 5 ambulanze, della Croce rossa di Saronno, della Croce azzurra di Caronno Pertusella, della Croce bianca di Legnano ed altri due automezzi oltre alla automedica, a fronte di una situazione in un primo momento apparsa tutt’altro che tranquilizzante. I feriti sono tutti uomini, di 31, 34, 41 e 52 anni. Sono stati distribuiti fra gli ospedali di Legnano, ed i milanesi Niguarda e San Carlo, ma nessuno è apparso in condizioni gravi, sono stati comunque sottoposti agli accertamenti clinici di rito. Sono arrivati anche i vigil del fuoco, per mettere in sicurezza la scena del sinistro.

(foto archivio: precedente incidente in autostrada nella zona di Saronno con una vettura che si è ribaltata, vigili del fuoco sul posto)

23092020