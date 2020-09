Calcio serie D, i convocati per Caronnese-Derthona

CARONNO PERTUSELLA – Finalmente si parte. La stagione 2020-2021 della Caronnese prenderà il via domani pomeriggio, alle 15, dallo stadio di casa in corso della Vittoria e l’avversario di turno sarà il Derthona.

Il mister dei rossoblù, Roberto Gatti, ha convocato 20 calciatori per la prima di campionato. Portieri Matteo Angelina, Christian Marietta; difendori Andrea Galletti, Andrea Arcidiacono, Christian Travaglini, Alessandro Curci, Niccolò Gualtieri, Mohamed Salah Mzoughi, Filippo Bosisio; centrocampisti Tommaso Putzolu, Alessandro Vernocchi, Christian Torin, Ludovico Gargiulo, Michele Calì, Christian Costa, Christian Callipo; attaccanti Federico Corno, Luca Santonocito, Daniele Rocco, Stefano Banfi. Arbitro Mauro Stabile di Padova, assistenti Marco Marchesin di Rovigo e Stefano Petarlin di Vicenza.

Proprio l’altro giorno all’hotel Grand Milan di Saronno la presentazione ufficiale della Caronnese con l’annuncio di un avvio di collaborazione con il Sassuolo, in particolare finalizzata alla crescita del settore giovanile. Ora al via anche la stagione della formazione maggiore, dunque, nel campionato di serie D che vede la squadra di Caronno inserita in un girone con formazioni lombarde, liguri, piemontesi e della Valle d’Aosta.

(foto archivio)

26092020