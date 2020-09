CARONNO PERTUSELLA – Primi volti nuovi per il Caronno Pertusella Volley. “Partiamo con annunciare i nuovi arrivi”, ha spiegato la società che per quest’anno si affida a Claudio Gervasoni in panchina.

“Il primo è un centrale arrivato da Concorezzo che sarà sicuramente un punto di forza della nostra squadra, il suo nome è Matteo Milani“.

Ecco le sue prime parole da caronnese: “Sono contento nel ritrovare ragazzi con cui ho giocato, ma anche giocatori contro cui ho giocato di assoluto livello. Oltre a poter proseguire il lavoro portato avanti in questi 4 anni con Gervasoni. Di mia natura non sono una persona che si crea alte aspettative, ma preferisco lavorare in palestra giorno dopo giorno e alzare sempre di più l’asticella. Il fatto che alcune squadre ci vedano tra le favorite potrebbe essere un’arma a doppio taglio, sta a noi giocarla nel modo giusto! Non vedo l’ora di tornare in palestra e ricominciare a lavorare!!”