SARONNO – Sconfitta a tavolino per il Fbc Saronno: non era mai successo ma tutto fa pensare che giovedì pomeriggio il giudice sportivo punirà con questo verdetto la società biancoceleste, rea di avere fatto giocare domenica scorsa un calciatore squalificato. Per la gara di debutto del campionato di Prima categoria gli amaretti domenica scorsa hanno ospitato il Portichetto Luisago, battuto 1-0. Risultato ora destinato a diventare uno 0-3, dopo il ricorso dei comaschi che hanno scoperto qualcosa che i dirigenti del Saronno ignoravano, ovvero che il centrocampista albanese Amadio Gjonaj non avrebbe potuto scendere in campo perchè avrebbe dovuto ancora scontare una squalifica risalente allo scorso campionato.

Allora giocava in Eccellenza piemontese, nel Baveno: era stato squalificato per un turno (alla quinta ammonizione) ma tale squalifica, era fine febbraio, non era stata mai scontata per lo stop dei campionato a causa dell’emergenza coronavirus. Avrebbe dovuto restare fermo alla prima di questa stagione, non è successo e quindi ora per il Fbc Saronno si annuncia la sconfitta a tavolino.

30092020