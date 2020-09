SARONNO – Conto alla rovescia per il confronto organizzato dal Rotary Club Saronno in vista del balottaggio. Una serie di domande, più quella dei ragazzi del Rotaract, che vedrà i due candidati Alessandro Fagioli (sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia, Saronno al centro Forza Italia) e Augusto Airoldi (Pd, Airoldi sindaco, [email protected] apparentato con Obiettivo Saronno e alleato a Con Saronno) confrontarsi su temi d’attualità e ma anche condividere suggestioni e ricordi sulla città che uno dei due guiderà per 5 anni.

“Ci sarebbe piaciuto che questo momento fosse aperto al pubblico – spiega la presidente del Rotary Paola Conti – ma abbiamo deciso di continuare con la massima prudenza, e quindi l’evento si terrà a porte chiuse”. Ancora una volta quindi i candidati saranno sul palco del Pasta e i saronnesi potranno seguirli da casa in streaming su ilSaronno (sito, pagina Facebook e Youtube) o su Radiorizzonti sugli 88 fm.

Non solo. Sarà disponibile una versione “raccontata” della serata con il play by play de ilSaronno a cui tutti potranno contribuire inviando le proprie foto mentre guardano il confronto (ed anche i propri pareri) mandandoli al 3496068062.

L’appuntamento è quindi, anche grazie alla preziosa collaborazione del teatro Giuditta Pasta che a messo a disposizione la location, per giovedì primo ottobre alle 20,30 su ilSaronno, su Facebook e Youtube per il faccia a faccia tra i candidati sindaco.

(foto: i due candidati al termine del primo dibattito).