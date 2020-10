GORLA MAGGIORE – Nel girone 3 della Coppa Italia di Promozione, successo esterno dell’Uboldese che ieri sera ha espugnato il campo del Gorla Maggiore: decisive le reti di Sassi e Longoni. L’Uboldese chiude così questo gironcino imbattuta, con 6 punti all’attivo e la meritata conquista del passaggio ai sedicesimi di finale. Insomma, primo traguardo raggiunto per la squadra dell’allenatore Alberto Maestroni e del presidente Emilio Legnani che prosegue così la marcia in questa manifestazione che come sempre si abbina al campionato di Promozione.

Precedenti risultati, girone 3 di Coppa Italia Promozione: Uboldese-Valle Olona 3-1, Valle Olona-Gorla Maggiore 4-0. Classifica: Uboldese 6 punti. Valle Olona 3, Gorla Maggiore 0. Il torneo prosegue la sera del 28 ottobre con le partite valevoli per i sedicesimi di finale. Per l’Uboldese quindi un doppio impegno, questo e nel campionato della stagione 2020-2021 che sta ora muovendo i primi passi.

(foto archivio: azione di gioco dell’Uboldese in occasione di un precedente incontro allo stadio del paese)

01102020