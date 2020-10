CERMENATE – Inizia da questa partita la stagione del Cistellum. Dopo il rinvio della prima partita contro Molinello per problemi logistici legati al terreno di gioco, è la Virtus Cermenate ad ospitare i biancoviola, dopo essersi vista anch’essa rinviata la gara di domenica scorsa a Novedrate.

Squadre quindi totalmente nuove e con zero minuti di campionato nelle gambe, tutto può quindi succedere. Una partita che inizia subito ad alti ritmi, non usuali per due squadre ai primi minuti di campionato, ma tanto meglio per gli addetti che a fine partita saranno rimasti sicuramente soddisfatti di questo match. La partita procede con occasioni da gol, molte anche sprecate, da una parte e dall’altra del campo. Alla fine di 90 minuti davvero ricchi di spettacolo ed agonismo, forse fin troppo, ma ben contenuto dal direttore di gara, il risultato si fissa sul 2-2, reti siglate da Loverso e Vatnikaj per la Virtus Cermenate e da Rimoldi Norberto e Caruggi per il Cistellum. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ad entrambe le squadre che dopo una partita così pirotecnica avrebbero sicuramento voluto il bottino pieno. Un punto dal quale entrambe le squadre vorranno ripartire per migliorarsi in vista di settimana prossima: Cistellum in casa contro Cassina Rizzardi e Virtus Cermenate ospite della Rovellese.

Virtus Cermenate – Cistellum: 2-2

Marcatori: Loverso (VC), Vatnikaj (VC), Rimoldi N. (C), Caruggi (C).

