MONTANO LUCINO – Il Fbc Saronno torna in campo oggi contro l’abbordabile Real San Fermo; si gioca a Montano Lucino. Su ilSaronno la consueta diretta a cura di Alessio Ronchi.

Arbitra l’incontro Riccardo Mainini di Busto Arsizio. Nel team saronnese non si annunciano assenze e potrebbe esordire da titolare il nuovo attaccante Chiarello. Real San Fermo-Fbc Saronno va in scena questo pomeriggio a partire dalle 15.30, per la seconda giornata del campionato di Prima categoria. L’anno scorso la partita non c’era stata, per via del campo completamente allagato. Era stata rinviata e recuperata, a metà settimana, prendendo in “affitto” il terreno dell’Ardita Como ed era andata in scena in notturna. Il Saronno è reduce dal pari infrasettimanale di Coppa Lombardia contro la Pro Azzurra Mozzate.

(foto: un anno fa, il sopralluogo dell’arbitro che aveva rinviato il decreto del match)

04102020