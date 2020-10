Obiettivo Saronno, le precisazioni di Lorella Moiso

SARONNO – “Prima di rispondere brevemente ai “sinceri” ringraziamenti a me rivolti da parte di Obiettivo Saronno a mezzo stampa, trovo irrinunciabile dire “ad onor del vero” che gli incontri tenuti fra direttivo di Obiettivo Saronno e Augusto Airoldi (verso cui non ho preclusioni di alcun tipo) ai quali io ho presenziato, erano ancora in fase di consultazione e non di decisione presa”.

Inizia così la presa di posizione di Lorella Moiso, ormai ex membro del direttivo di Obiettivo Saronno, in risposta ad alcune dichiarazioni odierne della civica viola.

“Confermo la divergenza su un eventuale alleanza con il candidato Gilli – posizione sostenuta oltre che dal Direttivo, anche dai giovani di Obiettivo Saronno – visto che , durante la campagna elettorale in occasione delle recenti elezioni, la nostra lista civica era apertamente contraria sia ad un’alleanza con la Lega che con la coalizione presieduta dall’ ex sindaco Gilli. In quel weekend non ero a Saronno e così mi sono erroneamente fidata…

Passo velocemente ai ringraziamenti: cara Novella non basteranno neppure tutti i prossimi cinque anni per ripagarmi dall’aver creduto in te. Ora che sei arrivata dove hai voluto a te l’onere e l’onore di non deludere anche i saronnesi. Buon lavoro”.

