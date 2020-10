Covid, il sindaco Campi informa: altri due casi a Gerenzano

GERENZANO – Ancora due casi di positività al covid a Gerenzano, ne dà notizia il sindaco Ivano Campi.

Come da comunicazione di Ats Insubria, Vi informo della positività da coronavirus di due nostri concittadini. Ad oggi ci sono 10 gerenzanesi positivi al coronavirus, ai quali auguriamo una pronta guarigione.

Di seguito i dati aggiornati ad oggi, comunicatimi per vie ufficiali da Ats Insubria, da inizio pandemia:

– 10 persone positive.

– 35 persone guarite.

– 2 persone decedute.

Sottolineo l’importanza del rispetto da parte di tutti noi delle norme anti – covid, indossiamo la mascherina, obbligatoria nei luoghi al chiuso e all’aperto. Laviamoci e disinfettiamoci di frequente le mani e manteniamo le distanze interpersonali di sicurezza.

Con l’impegno di tenervi costantemente informati, porgo un caro saluto a tutti.

Il sindaco

Ivano Campi

Continuano a crescere i contagi in Lombardia. Nelle ultime ventiquattro ore: sono stati quasi mille i nuovi casi rilevati ieri in Lombardia. Dati preoccupanti, che hanno suscitato anche una reazione dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che richiama la popolazione alla cautela e al rispetto delle norme. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 25.623 tamponi, con 983 nuovi casi positivi per una percentuale del 3,8%. In crescita i pazienti ricoverati: sono tre i nuovi ricoverati in terapia intensiva, mentre la sub-intensiva cresce di 10 unità.

Quasi mille nuovi contagi dunque in Lombardia, la metà dei quali sono ospitati nella provincia di Milano. Ieri sono stati, infatti, 501 i nuovi positivi rilevati nella provincia, di cui 258 a Milano città. Alti anche i dati per le province di Monza-Brianza e Varese, che registrano oltre i 100 nuovi casi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

10102020