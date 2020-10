LIMBIATE – Una classe seconda della scuola secondaria di primo grado “Giovanni Verga” di Limbiate è in quarantena per un caso accertato di positività al Covid tra gli alunni.

A comunicarlo alla scuola e al comune nella giornata di ieri 9 ottobre l‘Ats Monza e Brianza, che ha attivato il protocollo di sicurezza per il contenimento dei contagi non appena è stata accertata la positività dello studente che frequentava per l’appunto una seconda classe della scuola di via Monte Generoso. Tutta la classe, insegnanti compresi, è stata posta in isolamento domiciliare fino al prossimo 16 ottobre, in attesa intanto delle verifiche che il protocollo prevede.

Si tratta del terzo caso di positività di uno studente limbiatese accertata dall’inizio dell’anno scolastico: i precedenti casi erano stati registrati nella scuola primaria “Don Milani” di via Cartesio, dove una classe di prima e poi una di seconda sono state in quarantena per una settimana, in attesa di test negativi. Il sindaco Romeo inviata genitori, insegnanti e alunni ad alzare l’attenzione per tutti quei comportamenti a rischio che ancora sono presenti, come ad esempio gli assembramenti davanti alle scuole. “Occorre ricordare – commenta il primo cittadino – che l’utilizzo delle mascherine, la corretta igienizzazione delle mani ed il rispetto del distanziamento sociale sono di vitale importanza anche all’aperto e, soprattutto in questo momento di nuova crescita dei contagi, non è possibile in alcun modo abbassare la guardia”.

