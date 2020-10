SARONNO – Si avvicina la festa del Trasporto e la Comunità pastorale Crocifisso Risorto ha deciso di rendere “itinerante” il Sacro Crocifisso. La scultura lignea sarà portata in ogni parrocchia per una giornata di venerazione. “Quest’anno – spiegano dalla Comunità – abbiamo scelto di averlo presente di sabato e domenica per permettere di pregarlo a tutti coloro che vengono a messa”. Il Crocifisso inizierà il proprio “pellegrinare” questo fine settimana: sabato sarà collocato nella chiesa di S. Giuseppe al Matteotti e domenica al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli.

Seguono giovedì alla Sacra Famiglia, sabato a S. Giovanni Battista e domenica 18 a Regina Pacis.

Tutta la settimana dal 18 al 25 ritornerà in Prepositurale per essere esposto alla venerazione e alla preghiera da parte di tutti, fino alla festa del Trasporto che si terrà come vuole la tradizione saronnese domenica 25 ottobre.

(foto: un momento dello spostamento del Crocifisso tra le parrocchie cittadine nell’ultima edizione della ricorrenza)