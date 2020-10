TURATE – Ancora in salita i dati dei contagi a Turate, in tre giorni si è passati da 10 a 15 casi attivi sul territorio. Ne ha dato notizia in queste ore il sindaco, Alberto Oleari.

Buongiorno a tutta la cittadinanza, comunico che a Turate, ad oggi, ci sono 15 casi di cittadini che hanno contratto il Covid-19. Hanno tutti un’età compresa tra i 13 e i 45 anni e per lo più risultano essere asintomatici o con sintomi lievi.

Anche nelle nostre scuole elementari si sono verificati alcuni casi di positività e quindi è stato adottato il relativo protocollo che prevede, tra le altre misure, la messa in quarantena delle classi interessate. Ci tenevo a comunicarvi questo ulteriore aggiornamento, rispetto a quello periodico, in quanto, come ben potete constatare, il numero dei contagi in pochi giorni è sensibilmente aumentato. Ciò ci deve far comprendere ancor più che ciascuno deve attenersi in maniera scrupolosa a tutte le prescrizioni sanitarie in atto, a cominciare da quelle basilari ovvero mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani.