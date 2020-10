SARONNO – Un grazie all’Oncologia dell’Asst Valle Olona, che gestisce gli ospedali di Saronno, Busto Arsizio e Gallarate, ed ai volontari dell’associazione “Saronno point”: viene dal marito di una malata, che ha chiesto di renderlo pubblico, e lo rilancia il vicepresidente di Saronno point, Mario Busnelli.

Cari soci dell’associazione Saronno Point, mi ricredo per quello che ho sempre pensato nei confronti di quello che per sentito dire, il reparto di oncologia era un disastro perchè mancava tutto quello che serviva per curare il malato. Devo dire non è vero, mia moglie è trattata con i guanti bianchi, devo anche dire dell’assistenza proprio bella, non ho proprio da criticare come fanno tante persone, forse bisogna sempre provare prima di parlare. Ho chiamato in settimana se potevo usufruire del vostro servizio di trasporto e devo dirvi grazie per il vostro utile lavoro di assistenza e di lavoro come associazione. Dovete continuare così noi siamo soli in un momento di influenza cattiva, sono contento che alla fine noi non siamo soli. Vi saluto con un piacevole abbraccio che mi sento di darvi per il lavoro che fate.

