SARONNO – Annunciato col tam tam sui social network, dalle 18 il presidio degli anarchici in piazza Cadorna contro lo sgombero, avvenuto di prima mattina, di “Cà Libertaria”, la casa in disuso che sabato era stata occupata con l’intento di farne un centro sociale. Lo stabile di via San Francesco è stato murato nel corso della mattinata, e non si sono registrati incidenti.

Intanto, l’area dello scalo ferroviario di Ferrovienord in centro è sin da metà pomeriggio presidiato dalle forze dell’ordine di polizia di Stato, polizia locale e carabinieri della locale Compagnia. Questa la situazione che con un certo stupore per la presenza delle forze dell’ordine si sono trovati di fronte oggi i pendolari al ritorno dal lavoro e che non erano al corrente dello sgombero.

Cà Libertaria era già stata occupata due anni fa, a fine maggio del 2018 ed anche quella volta l’edificio era stato sgomberato nel giro di pochi giorni.

20102020