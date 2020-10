MILANO – Annunciata da qualche giorno oggi alle 13 la firma ufficiale del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, alla ordinanza che – con disco verde anche dal Ministero della Salute – impone da giovedì il coprifuoco in tutta la Lombardia, dalle 23 alle 5.

Decorrenza dal 22 ottobre, i dettagli – Stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi ‘eccezionali’ (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità), nell’intera Lombardia dalle 23 alle 5 del mattino. A partire da giovedì 22 ottobre.

Evoluzione della curva epidemiologica – L’iniziativa segue la rapida evoluzione della curva epidemiologica e dalla previsione della “Commissione indicatori” istituita dalla DG Welfare. Secondo cui, al 31 ottobre, potrebbero esserci circa 600 ricoverati in terapia intensiva. E fino a 4.000 in terapia non intensiva.

Chiusura media e grande distribuzione – Inoltre, nella riunione tenutasi lunedì 19 ottobre, oltre a condividere la richiesta di stop ad attività e spostamenti, tutte le parti intervenute hanno condiviso l’opportunità della chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, della media e grande distribuzione commerciale. Tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità.

21102020