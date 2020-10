Covid, da 4 a 47 casi in pochi giorni a Solaro

SOLARO – Secondo i dati ufficiali forniti dall’Ats di competenze al sindaco Nilde Moretti, in meno di due settimane i cittadini risultati positivi al tampone del virus SarsCov-2 sono passati dai 4 del giorno 11 ottobre, ai 16 del 18 sino ai 47 di oggi. Il trend è il medesimo delle statistiche relative alla Città Metropolitana di Milano.

Il primo cittadino viene aggiornato quotidianamente sui casi e segue ogni giorno l’evoluzione della situazione relativa all’epidemia in corso. Rimangono due le classi delle scuole di Solaro per le quali è stato richiesto l’isolamento domiciliare in seguito alla positività di altrettanti alunni. Al pari, è stato interrotta l’attività di un gruppo del post-scuola.

Rileva il sindaco di Solaro Nilde Moretti: “Più che preoccupati chiedo ai cittadini di essere attenti. È evidente che la situazione sia in peggioramento per numero di contagi, ma altrettanto è evidente che, ora, a differenza del punto più critico che abbiamo vissuto in primavera, abbiamo maggior consapevolezza e tutte le possibilità per limitare l’esposizione nostra e dei nostri concittadini il più possibile. L’invito è a seguire tutte le normative in vigore e le raccomandazioni del caso, indossare sempre la mascherina, igienizzare spesso mani e oggetti personali e mantenere la corretta distanza interpersonale”.

22102020