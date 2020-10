SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il testo integrale del discorso di Marta Gilli, capogruppo di Con Saronno, nella prima seduta del consiglio comunale

Innanzitutto, desidero formulare al Sindaco e agli assessori un augurio di buon lavoro nell’interesse della nostra città.

Mi auguro che la nuova stagione politica sia improntata al dialogo ed al confronto con i cittadini, in particolare in un momento difficile come quello che stiamo vivendo, in cui dominano incertezza e preoccupazioni.

In questa situazione di emergenza sanitaria, che ha coinvolto noi tutti, va certamente prestata attenzione, innanzitutto, ai soggetti più deboli e, in particolare, agli anziani, ai nostri nonni, per prevenire il rischio che restino privi di assistenza e soli, ma anche ai giovani che in questo periodo incontrano maggiori difficoltà nel trovare momenti di aggregazione sociale e si rifugiano, per questo motivo, in Internet.

Noi tutti dovremmo sempre ricordarci che i giovani rappresentano il nostro futuro ed è, pertanto, opportuno che essi vengano coinvolti, sin dai primi anni di istruzione, in progetti culturali che promuovono l’educazione civica e la partecipazione democratica, affinché si sentano e siano partecipi delle Istituzioni che noi oggi rappresentiamo.

Inoltre, in questo panorama di incertezza economica, occorre valorizzare chi voglia investire nel nostro territorio, avviando attività utili alla collettività e favorirne lo sviluppo professionale. Mi preoccupano, invece, atteggiamenti di chiusura verso il mercato, come fossimo una comunità cinta da una muraglia cinese.

Saronno deve essere una Città viva e a misura d’uomo e, vorrei dire, a misura di famiglia. Ma, affinché ciò accada è necessario, innanzitutto, che la nostra Città sia percepita come un luogo sicuro. Spero, pertanto, che la nuova Giunta voglia valorizzare il ruolo e l’importanza del personale della Polizia locale e l’impegno sempre dimostrato dal Comandante.

Concludo, quale consigliera neoeletta della lista civica Con Saronno, che, come preannunciato di recente, ritengo doveroso concentrare il mio impegno sui contenuti, senza pregiudizi né posizioni aprioristiche, e orientare la mia condotta esclusivamente al bene della nostra Città.