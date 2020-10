SARONNO / VARESE / BUSTO ARSIZIO / LIMBIATE / GALLARATE – Dalle ultime rilevazioni regionali, ieri nel tardo pomeriggio, consistente crescita dei casi positivi al coronavirus in tutta la zona, record a Saronno.

Ecco il quadro, tra parentesi il dato del giorno prima:

Saronno: 528 (478)

Caronno Pertusella: 251 (222)

Gerenzano: 41

Cislago: 32

Origgio: 42

Tradate: 243 (223)

Varese: 799 (742)

Busto Arsizio 888 (798)

Gallarate 576 (510)

Laveno Mombello 233 (229)

Malnate 248 (235)

Coquio Trevisago 151 (146)

Somma Lombardo 239 (216)

In Brianza:

Limbiate 558 (528)

Cesano Maderno 543 (516)

Monza 2.067 (1.991)

Desio 658 (636)

Seregno 609 (584)

Lissone 624 (587)

Brugherio 572 (529)

Vimercate 379 (367)

Giussano 396 (370)

Carate Brianza 297 (288)

Nelle province boom di nuovi casi di positività al coronavirus ieri nel Varesotto, sono ben 907 quelli che si sono registrati domenica, in base ai dati forniti da Regione Lombardia. Molti anche in Brianza e nel Comasco. La maggior parte sono stati scoperti in provincia di Milano ed a Milano città, come avviene da qualche tempo a questa parte.

In Lombardia ieri sono stati 5.762 i nuovi positivi con 35.285 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,3 per cento. Numeri molto alti che non erano mai stati raggiunti nel corso della pandemia, sul territorio lombardo. Il precedente record di casi positivi al coronavirus si era registrato l’altro ieri, 4.956 i nuovi positivi con 32.749 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 15,1 per cento.

26102020