Incendio a Solaro, muore il cane di casa

SOLARO – Il piccolo incendio scoppiato in un’abitazione della zona di via Roma questa mattina, lunedì 26 ottobre, è costato la vita al cane di casa, probabilmente soffocato dai fumi sprigionati dalle fiamme. Il rogo sarebbe scoppiato a causa di un corto circuito. Sul luogo dei fatti si sono portati i carabinieri della locale stazione ed i vigili del fuoco. L’incendio è stato domato senza che vi fossero feriti tra i residenti o altri coinvolti ma l’animale di casa è rimasto intossicato a morte.

Le forze dell’ordine intervenute sul posto in soccorso stanno valutando insieme con i vigili del fuoco la possibile origine del rogo. Sembra che la scintilla che ha provocato le fiamme sia dovuta ad un possibile corto circuito. Il cane è l’unica vittima dell’incendio. Gli automezzi si sono posizionati in via Roma, lungo la provinciale Saronno-Monza, per i soccorsi del caso raccogliendo la curiosità di diversi automobilisti di passaggio in una delle ore di punta per il traffico locale della strada principale di Solaro.

26102020

(foto di repertorio)