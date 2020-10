LIMBIATE / CESANO MADERNO – Giornata nera, quella odierna, per quanto riguarda i nuovi casi di positività al coronavirus nelle Groane. A Limbiate si registra il record all’inizio della pandemia, +112 casi in un solo giorno; numeri pesantissimi anche a Cesano Maderno, +82 casi oggi.

Ecco il quadro, tra parentesi l dato di ieri:

Limbiate 691 (579) 112

Cesano Maderno 643 (561)

Monza 2.296 (2.103)

Desio 752 (673)

Seregno 719 (646)

Lissone 729 (657)

Brugherio 646 (582)

Vimercate 411 (394)

Giussano 454 (414)

Carate Brianza 333 (301)

Sono 5.035 i nuovi positivi con 29.960 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,8 per cento. Percentuale molto elevata: basti dire che a metà settembre ci si attestava invece al 1.4 per cento e questo elemento rende bene l’idea di come siano cambiate le cose.

In provincia sono oggi complessivamente +1840 i nuovi casi locali di positività al coronavirus. Boom in Brianza, +1.362 casi in un solo giorno, non era mai successo.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

27102020