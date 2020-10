BREGNANO – “Sono 17 i casi attivi in paese e 2 i cittadini ricoverati: io manifesto la vicinanza a queste persone ed a nome di tutti i bregnanesi”. A fare il punto della situazione a Bregnano è il sindaco, Elena Daddi (foto).

Prosegue Daddi: “In isolamento fiduciario ci sono 6 persone, sono tutti bambini o ragazzini, tutti studenti, entrati in contatto a scuola o agli allenamenti sportivi con un positivo. Da ieri una classe della scuola primaria, una quarta, è in quarantena perchè un caso positivo si è verificato lì. Sono le situazioni che dal punto di vista sanitario comunque appaiono le meno preoccupanti”.

Alla casa di riposo di Bregnano, spiega Daddi, “la situazione parla di alcuni casi positivi, in un unico reparto, e purtroppo nei giorni scorsi un ospite è venuto a mancare. Sono stati attivati i protocolli e sottoposti a tampone tutti gli ospiti della struttura e tutto il personale”.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

28102020