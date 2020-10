SARONNO – Una collaborazione tra due musei saronnesi per un allestimento dedicato al poeta, giornalista e partigiano, Gianni Rodari, celebre anche per essersi dedicato alla stesura e narrazione di fiabe e racconti per i più piccoli. È in suo onore che lo staff del museo della Ceramica Gianetti, in collaborazione con il museo dell’Illustrazione di Saronno, presenta un nuovo percorso aperto a grandi e piccini, tra illustrazioni e poesie, dal titolo “L’altro Rodari”.

La data dell’inaugurazione è programmata per il prossimo 7 novembre e rimarrà esposta fino al 29 novembre. Sarà possibile accedere alla mostra con ingresso libero il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18, il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Il 3 novembre il Museo della Ceramica Gianetti potrà finalmente riaprire i propri spazi al pubblico. Due giorni a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 18, sarà possibile visitare gratuitamente le mostre in tutta sicurezza.

(In foto: la locandina dell’evento con una citazione di Gianni Rodari).

30102020