VARESE – Si confermano essere Milano, Varese e Monza-Brianza le regioni lombarde con il maggior numero di positivi al Coronavirus: per tutte e tre le province abbiamo numeri a quattro cifre. Milano è ancora la più colpita: 3.730 positivi, di cui oltre a 1.500 collocati a Milano città. Monza e Brianza ne conta 1.207, mentre Varese 1.202; uno dei dati più alti registrati.

Più moderati gli aumenti a Lodi e Sondrio, che rispettivamente vedono 151 e 133 nuovi positivi rilevati nelle ultime ventiquattro ore.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.730, di cui 1.553 a Milano città;

Bergamo: 243;

Brescia: 413;

Como: 475;

Cremona: 184;

Lecco: 228;

Lodi: 151;

Mantova: 248;

Monza e Brianza: 1.207;

Pavia: 387;

Sondrio: 133;

Varese: 1.202.

In Lombardia sono 2.064 i nuovi guariti e dimessi e 8.919 i positivi con 46.781 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 19%.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: sanificazione dell’ospedale di Busto Arsizio)

31102020