SARONNO – Oggi a Saronno un dato decisamente “pesante” per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus, visto che si parla di un incremento fra i più alti sinora registratisi in un solo giorno, +69 che porta il totale delle persone colpite dal virus dall’inizio della pandemia a ben 905 in città.

Saronno: 905 (836)

Notevole incremento anche a Caronno Pertusella ed a Origgio. Forte crescita anche a Limbiate nelle vicine Groane.

In Lombardia sono 489 i nuovi guariti e dimessi e 8.607 i positivi, con 39.658 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 21,7 per cento, che è dunque in ulteriore incremento (ieri era a 19). I decessi oggi in Lombardia sono stati 54 mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono 26.

E’ una nuova impennata di casi di positività al coronavirus, quella a cui si assiste oggi fra le province di Varese (+1.238 secondo peggior dato di sempre), Monza e Brianza (+1.195) e Como (+485). Più di tutti il Milanese, oggi +3.695 nuovi casi ricontrati.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: una immagine del centro di Saronno questo fine settimana)

01112020