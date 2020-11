MISINTO – Il sindaco di Misinto, Matteo Piuri, fa il punto della situazione riguardo ai molti nuovi casi di positività al coronavirus che sono stati accertati negli ultimi giorni in paese.

Buona sera a tutti, ormai non è più un segreto per nessuno, i dati generali e anche quelli sul nostro territorio sono in netto peggioramento. I casi positivi accertati di residenti a Misinto è arrivato a 71. Un incremento di oltre il 70% in una sola settimana. I concittadini misintesi in sorveglianza attiva sono 18. Ci tengo a precisare che il numero da un giorno all’altro può cambiare sensibilmente. L’aggiornamento dei dati che mi arriva spesso non è tempestivo. La macchina comunicativa a tutti i livelli è in forte sofferenza e l’aumento esponenziale dei casi ovunque, non fa altro che aggravare questo gap comunicativo.

La crescita dei numeri mette in difficoltà anche il nostro comune. Non riusciamo a contattare tutti perché spesso non abbiamo recapiti telefonici e cercarli richiede molto tempo. Per questo motivo vi invito a scrivermi per segnalarmi la vostra positività o l’eventuale situazione di sorveglianza attiva. La mail [email protected] la leggo quasi in tempo reale. Nel frattempo continuiamo con il distanziamento solidale, l’uso dei dispositivi di protezione e una corretta igiene personale. Non mi stancherò mai di ricordarlo e voi fate altrettanto specialmente con i più giovani che sembrano ancora non aver ricevuto il messaggio.

Grazie

Il vostro sindaco

Matteo Piuri

02112020