LIMBIATE / CESANO MADERNO / BARLASSINA – Ancora forte aumento dei casi di positività al coronavirus a Limbiate (+68); incrementi oggi sono stati registrati pure a Barlassina (+5) e Cesano Maderno (+44).

Ecco il quadro, tra parentesi il dato di ieri:

Limbiate 1.217 (1.149)

Cesano Maderno 1.068 (1.024)

Barlassina 216 (211)

Monza 3.503 (3.340)

Desio 1.177 (1.124)

Seregno 1.217 (1.170)

Lissone 1.215 (1.162)

Brugherio 1.023 (992)

Giussano 745 (732)

Carate Brianza 498 (487)

In Lombardia i tamponi effettuati oggi sono 41.544, i nuovi positivi 8.822. Il rapporto è pari al 21,2%. I guariti/dimessi sono 892.

Anche oggi le province di Milano, Varese e Monza-Brianza si confermano come le più colpite in Lombardia. Più di 3.500 casi per la provincia di Milano, mentre Varese e Monza-Brianza raggiungiungono rispettivamente 973 e 898 contagi nelle ultime 24 ore. Alti anche i dati di Brescia (703), Como (615) e Pavia (578). Più moderati, invece, i numeri di Sondrio, Lodi e Lecco – i cui numeri sono inferiori ai 200 nuovi contagi.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: cerimonia al Comune di Barlassina)

05112020