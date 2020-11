TURATE – E’ il sindaco Alberto Oleari a comunicato un decesso a causa del covid a Turate; rivolgendo le proprie condoglianze anche a nome dell’intera amministrazione e consiglio comunale.

Con immensa tristezza comunico che una nostra concittadina, di anni 76, non ce l’ha fatta a vincere la battaglia contro questo maledetto nemico invisibile. A nome di tutti i turatesi, dei rappresentanti della maggioranza e dell’opposizione, esprimo la nostra vicinanza ai familiari.

Il sindaco Alberto Oleari

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: il sindaco di Turate, Alberto Oleari, durante una manifestazione pubblica di fronte al Municipio del paese)

05112020