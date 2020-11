SARONNO – Domani mattina, 6 novembre, partiranno nella palestra della scuola Pizzigoni di via Parini a Saronno le vaccinazioni contro la comune influenza stagionale. L’amministrazione ha risposto ad una richiesta di Ats e dei medici di medicina generale mettendo a disposizione ed allestendo la ex-palestra della scuola, nell’ottica di garantire logistica e soprattutto sicurezza migliori in questi giorni di recrudescenza della pandemia covid-19.

Lo svolgimento della campagna vaccinale è consentito grazie anche alla collaborazione della Croce rossa di Saronno e della locale Protezione civile. “Vaccinarsi conto l’influenza stagionale è molto importante”, spiega il sindaco di Saronno Augusto Airoldi, “perché permette, soprattutto ai soggetti più deboli, di proteggersi da questo tipo di patologia e di evitare di sovraccaricare ulteriormente il sistema sanitario. Si tratta quindi di un gesto che in questo momento assume anche un valore di contributo alla lotta al covid-19, dato che con la più larga parte della popolazione vaccinata contro l’influenza le strutture sanitarie si ritroveranno a dover gestire i soli casi gravi di coronavirus, che purtroppo sono in aumento anche nella nostra città. Io stesso, per dare il buon esempio, mi sottoporrò alla vaccinazione domani mattina e invito tutti coloro che possono subire conseguenze gravi anche da una normale influenza, come gli over 65, a farlo“. Per potersi vaccinare occorrerà prenotarsi presso il proprio medico di famiglia, che fisserà un appuntamento in base alla disponibilità delle dosi e agli slot liberi.

“L’Amministrazione di Saronno ringrazia i medici di famiglia della nostra città per la lodevole iniziativa in ambito di tutela sanitaria a sostegno dei cittadini in questo difficile periodo” si legge in una nota del Comune.

