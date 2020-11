CISLAGO – L’amministrazione comunale cislaghese, in collaborazione con Euro&Promos Social Health Care, domani mercoledì 11 novembre lo sportello telefonico “Ti Ascoltiamo”.

Lo sportello è rivolto alla popolazione anziana del comune di Cislago e offre ascolto ed informazione circa i servizi attivi sul territorio comunale.

Sarà attivo per 6 ore la settimana lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11. Lo sportello verrà gestito dall’operatore già referente per il Centro Diurno Anziani ed in collaborazione con il Servizio Socio-Assistenziale.

Il numero da contattare è il seguente: 320/5688907.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: un immagine del palazzo comunale di Cislago)