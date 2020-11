Ceriano, auguri con videochiamata, di sindaco e vice, per il centesimo compleanno di Severina

CERIANO LAGHETTO – Auguri in videochiamata da sindaco e vicesindaco per Severina Vismara, che sabato 7 novembre ha compiuto 100 anni.

Il sindaco Roberto Crippa ha voluto raggiungerla con una videochiamata, organizzata grazie ai famigliari, per poterle comunicare personalmente gli auguri a nome dell’Amministrazione comunale, che le ha anche fatto recapitare un mazzo di fiori.

Cerianese da sempre, Severina è molto conosciuta in paese e anche in questa occasione ha manifestato il suo carattere allegro e il suo spirito gioviale, scambiando due parole con il sindaco Crippa e l’Assessore al sociale Cattaneo.

Si è unito nei saluti e negli auguri anche il vicesindaco Dante Cattaneo che ha molti ricordi personali legati a Severina, cara amica della nonna Maria.

“Mi ricordo bene anche le sue telefonate periodiche, quando ero sindaco per sollecitare qualche lavoro o per segnalare qualcosa che non andava bene” -aggiunge Cattaneo. “Purtroppo le regole che in questo periodo siamo tutti chiamati a rispettare con il massimo impegno e la massima attenzione, ci impongono di rimanere a distanza e di evitare assolutamente le visite in casa di altre persone non conviventi” -aggiunge il sindaco Crippa.

“Con Severina ci siamo dati appuntamento non appena sarà possibile, per portare di persona gli auguri di tutti i Cerianesi”.

09112020