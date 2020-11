SARONNO – Un odore acre che, in diverse occasioni, compresa ieri sera, si è percepito in più punti del quartiere Prealpi rendendo impossibile restare in giardini e balconi. Da qualche giorno i residenti della zona al confine con Rovello Porro deve fare i conti con un odore acre nell’aria, “che provoca anche fastidio anche agli occhi”.

“Di solito accade la sera – spiega una famiglia – ma anche ieri mattina era molto forte. Abbiamo provato a contattare Arpa che ci ha detto che in assenza di segnalazioni più precise non possono fare interventi”. La famiglia ha contattato la polizia locale: “Come ci hanno consigliato abbiamo chiamato la centrale operativa di piazza Repubblica. I vigili ci hanno risposto che hanno ricevuto molte segnalazioni e che proprio per questo sono in corso degli accertamenti”.

(foto di copertina: un’immagine d’archivio del quartiere Prealpi dove si sentono i cattivi odori segnalati da diverse famiglie soprattutto in orario serale)

