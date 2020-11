SARONNO – Il lockdown torna a colpire il mercato del mercoledì una tradizione saronnese punto di riferimetno per tante famiglie.

Come previsto dalla normativa che regola la zona rossa in vigore in Lombardia, è tornata la modalità “solo alimentari” che si era già vista nel primo lockdown.

Già nel weekend il sindaco Augusto Airoldi aveva annunciato la concretizzazione a Saronno delle nuove norme: “Il mercato sarà solo con i banchi alimentari. Non raduneremo tutti in piazza Mercanti. il risultato sarà un maggiore distanzieremo tra le bancarelle”. Effettivamente vedere una sessantina di stand (56 per la precisione ndr) sull’area del mercato saronnese che generalmente ne ospita 300 una un’effetot tra il malinconico e lo straniante

In sostanza alcuni vie sono rimaste senza stand (primo tratto di via Pagani, via Carlo Porta, via Bossi e via Don Guanella) con miglioramenti per la circolazione e per i parcheggi. I banchi sono stati messi in modo distanziato sulle vie rimaste tra cui piazza dei Mercanti.