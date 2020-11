CERIANO LAGHETTO – Sei mezzi dei vigili del fuoco ed un’ambulanza sono intervenuti stamattina presto in via Copernico per arginare prima e domare poi l’incendio che ha danneggiato due auto ed un’abitazione.

L’allarme è scattato poco prima delle 7 quando alla centrale unica di emergenza è arrivata la chiamata di diversi cerianesi per le fiamme ben visibili nel cuore del paese. Sono accorse sei squadre di vigili del fuoco dai distaccamenti di Saronno, Lazzate e Desio con l’aggiunta dell’autoscala arrivata da Monza.

Secondo le prime ricostruzione le fiamme sarebbero partite da due vetture posteggiate sotto una tettoia e da lì avrebbero raggiunto il tetto dell’abitazione. Sul posto, proprio per avviare le indagini sulle cause i carabinieri della tenenza di Cesano Maderno. Per motivi di sicurezza era presente anche un’ambulanza ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbero stato delle persone all’interno dell’abitazione.

Diversi i cerianesi che svegliati dalle sirene e dalle operazioni di spegnimento si sono recati nella zona per cercare di capire cosa stesse succedendo.

(foto del nostro lettore e dei vigili del fuoco)

13112020