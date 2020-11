SARONNO – Coltivare la propria passione e condividere una soluzione che consenta di rispettare le regole del nuovo dpcm e le norme anticovid. E’ il traguardo ottenuto da Raffaele Milione saronnese appassionato di due ruote. Qualche giorno fa con la sua bici da corsa ha creato un percorso intorno alla città percorrendolo per 7 volte per un totale di 100 chilometri in meno di 3 ore.

Il saronnese ha deciso di condividere la propria performance per “incentivare le persone a fare sport nel loro comune senza dover sconfinare”.

Ma qualè il percorso che ha fatto? “Viale prealpi, via volontario, SP233, SP527, via per saronno, via lega Lombardia, SP31, via frua, via don stoppani, via bellavita, via don Vittorio volpi, via Don Montoli, via Alessandro volta, via carlo marx, via benetti, via padre Sevesi, via Enrico Toti, via Verbano, via Valletta”.

“L’idea è nata dal creare una sfida ciclistica personale all’interno del nostro comune come da dpcm. Percorrere 100 chilometri in meno di 3 ore nella mia città. Ho 32 anni e pratico ciclismo da 5. Il ciclismo per me è una religione e cerco sempre nuove imprese da portare a casa. Ho cercato di disegnare un circuito che mi permettesse si di passere dentro saronno ma anche di usufruire della sua circonvallazione per aumentare la media di velocità. Il giro misura 15 chilometri circa e mi è bastato percorrerlo per 7 volte ad una media di 34 chilometri orari in solitaria ovviamente”.

Il saronnese è soddifatto della propria performance: “So di non aver fatto un impresa epica ma spero che possa spronare le persone ad avere nuove idee su come potersi allenare rispettando le regole impartite in questo lockdown”.

14112020