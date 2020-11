SARONNO / GROANE / TRADATE – “Dalla tarda serata di oggi, domenica 15 novembre, previste deboli o molto deboli precipitazioni diffuse, in esaurimento a partire da ovest

tra tarda mattinata e primo pomeriggio di domani 16 novembre, con possibile locale carattere di rovescio sulla bassa pianura orientale; cumulate attese intorno ai 10-15 millimetri sulle 12 ore (00-12)”. Lo comunica il servizio meteo di Regione Lombardia.

Che fa anche sapere: “Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali a partire dalla tarda mattinata di domani 16 novembre, in attenuazione in tarda serata; è attesa un’intensificazione del vento al crescere della quota, con valori maggiori a quote superiori a 1000 metri. I rinforzi di vento più significativi sono attesi sui settori occidentali della regione, a quote comprese tra 500-600 e 1500 metri, con velocità medie tra 15 e 45 chilometri orari; raffiche fin verso i 70 chilometri orari; su appennino pavese a quote superiori a 800-1000 metri, con velocità medie tra 15 e 30 chilometri orari e raffiche attorno a 40 chilometri orari. Si segnala inoltre che tra il pomeriggio e la sera di domani 16 novembre, si assisterà ad una intensificazione del vento da nordest anche sull’alto bacino del Garda, con raffiche attorno a 40 chilometri orari”.

(foto archivio)

15112020