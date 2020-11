CARONNO PERTUSELLA – Bloccato, rinviato e spostato per i tanti casi di positività al coronavirus fra i giocator in molte squadre, lo scorso fine settimana sono almeno andati in scena due recuperi, nel girone A del campionato di calcio di serie D, si è giocato sabato Vado-Derthona 0-0 e domenica pomeriggio Imperia-Varese 2-0; mentre ora scalda i muscoli anche la Caronnese in vista del recupero previsto mercoledì in trasferta proprio contro il Varese.

Per la Caronnese sono stati dunque definiti i seguenti recuperi:

18 novembre ore 14.30 Città di Varese–Caronnese

22 novembre ore 14.30 Sestri Levante–Caronnese

Successivamente, con il necessario anticipo rispetto alle date previste per le gare da disputare, verrà reso noto il calendario relativo ai turni di campionato già programmato oltre alle date di recupero delle altre due partite rimandate nelle scorse settimane (Caronnese–Imperia e Folgore Caratese–Caronnese).

Classifica: Bra e Pont Donnaz 13, Sanremese e Gozzano 12, Derthona 11, Imperia 9, Castellanzese. Borgosesia e Chieri 8, Saluzzo e Lavagnese 7, Legnano, Arconatese, Caronnese, Folgore Caratese e Sestri Levante 6, Vado 5, Fossano 3, Casale 1, Varese 0.

