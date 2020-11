SARONNO – C’è la data ufficiale per l’inizio del campionato 2020/21 di serie B maschile in cui saranno impegnate la Pallavolo Saronno e il Caronno Pertusella Volley. Attraverso un comunicato ufficiale, la Federazione Italiana Pallavolo ha stabilito che “l’attività riguardante i campionati nazionali di Serie B riprenderà il week end del 23 e 24 gennaio 2021. Dando seguito così a quanto annunciato il 5 novembre, il settore campionati presenterà nel prossimo consiglio federale – in programma il 27 novembre – le nuove formule e la struttura dei campionati nazionali”.

Nel frattempo, come annunciato sui propri profili social, le due formazioni varesine continuano le sessioni d’allenamento in ottica della stagione che sta per cominciare (in ritardo). Caronno Pertusella Volley “comunica la scelta di proseguire con gli allenamenti per dare prima di tutto un messaggio importante di continuità allo sport, mantenendo comunque come priorità la sicurezza dei nostri giocatori e staff”.

Dello stesso avviso la Pallavolo Saronno: “Il volley non si ferma e non può permettersi di fermarsi. Sarà una stagione anomala, ma ci sarà comunque un inizio ed una fine. I nostri ragazzi, negativi ai tamponi, torneranno in palestra regolarmente per gli allenamenti. Nel gruppo della B saranno inseriti 3-4 ragazzi dell’under 19 per permettere il proseguimento al 100% delle attività”.