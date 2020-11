Vaccinazioni anti-influenzali al via a Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Per dar corso alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, l’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto si è attivata, come da indicazione di Ats Brianza, trovando locali idonei a garantire afflusso e deflusso in sicurezza e rispettosi del distanziamento personale, da mettere a disposizione dei medici di medicina generale del territorio. I locali sono stati individuati all’interno dell’edificio dell’oratorio di via San Francesco, gentilmente messi a disposizione dalla parrocchia San Vittore e visionati dal sindaco Roberto Crippa (foto) e dai medici di medicina generale operanti sul territorio già in data 16 settembre 2020.

Nella stessa data è stata raggiunta una intesa sul piano organizzativo che impegna i medici di base a garantire la sanificazione dei locali e lo smaltimento dei rifiuti in accordo con Ats e che coinvolge la Protezione civile per il servizio di assistenza e sorveglianza al corretto afflusso e deflusso dei pazienti coinvolti. La fase organizzativa riguardante la chiamata dei pazienti per la somministrazione del vaccino è in carica agli stessi medici, che hanno deciso di attendere la fornitura dell’intero quantitativo di dosi vaccinali assegnato per gli over 65, come da calendario Ats, prima di procedere con le somministrazioni. Ancora oggi il sindaco ha contattato di nuovo Ats per ricevere aggiornamenti riguardanti la fornitura delle dosi di vaccino ricevendo la conferma che proprio da oggi, 16 novembre, i medici di base possono effettuare la richiesta delle dosi necessarie per i loro assistiti, che saranno consegnate a partire da mercoledì 18 novembre. Solo dopo quella data e con modalità che saranno decise dagli stessi medici di base, potrà quindi partire la campagna di vaccinazione gratuita rivolta a tutti gli over 65, secondo le modalità stabilite da Ats Brianza.

18112020