SARONNO – Il M5S Saronno lo scorso 10 ottobre ha presentato in Comune la richiesta per la piantumazione di alberi in base alla legge vigente che dichiara il 21 novembre “Festa nazionale degli alberi”.

Si chiedeva all’amministrazione di individuare un’area verde dove i cittadini avrebbero piantumato 100 piccoli alberi.

“Vogliamo ringraziare il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore all’Ambiente che hanno subito accolto la nostra richiesta, trattandosi anche di un evento senza colore politico, aperto a tutta la cittadinanza, alle associazioni ed ai rappresentanti delle istituzioni che avrebbero voluto prendervi parte- spiegano dalla sezione saronnese – Purtroppo le regole di sicurezza anti Covid non ci consentiranno di realizzare questa iniziativa ma è nostro desiderio, e siamo certi di non essere i soli a volerlo, di festeggiare comunque queste giornate del 21 e 22 novembre dedicate agli alberi e quindi all’ambiente”.

E continuano: “Si potrebbe farlo in maniera autonoma, nel nostro privato, che potrebbe essere il giardino di casa, un terrazzo, un terreno individuato dove piantumare un piccolo alberello, una pianta, come segnale di speranza e di apertura verso la natura nonostante gli stati d’animo e le preoccupazioni di questo triste momento storico. È un gesto che si potrebbe filmare e postare sui social per chi lo volesse, sarebbe comunque importante per ritrovarci uniti anche nella distanza condividendo un sano progetto, ma rispettando sempre le norme di sicurezza che rappresentano una priorità per il bene di tutti”