SARONNO – Amadio Gjonaj: il centrocampista albanese classe 1995 è pronto a passare dal Fbc Saronno al Base 96 Seveso, nel caso riparte il campionato di Eccellenza. E’ una ipotesi alla quale stanno lavorando il Comitato calcistico regionale e le società che militano nella “serie A” dilettantistica lombarda, per ora bloccata per l’emergenza coronavirus (si gioca solo dalla serie D in su). Considerando che, nelle migliore eventualità, a breve ripartirà appunto solo l’Eccellenza, i giocatori più quotati anche delle categorie inferiori potrebbero accasarsi nel club pronti alla ripartenza.

Gjonaj, ex Nazionale giovanile dell’Albania, era arrivato ad inizio stagione al Fbc Saronno (Prima categoria) con la stagione che però si è fermata quasi subito per il riacutizzarsi della pandemia. Come rileva il sito specialistico www.paolzerbi.com, in questi giorni è stato contattato dal club della vicina Brianza per proseguire l’annata in Eccellenza, nel caso il campionato davvero riparta.

(foto: Amadio Gjonaj con la maglia biancoceleste del Fbc Saronno)

29012021