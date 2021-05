SEVESO – Ferma l’Ardor Lazzate (la gara con la Vergiatese è stata rinviata), per quanto riguarda le squadre locali impegnate nel campionato di Eccellenza oggi riflettori puntati sulla sfida al vertice fra Base 96 Seveso e Varesina. A spuntarla, la formazione di Venegono Superiore.

La cronaca – Nel primo tempo al 20′ occasionissima per Allodi che di testa allunga ma il difensore di casa Molteni, sempre di testa, allontana sulla linea. Sugli sviluppi del successivo corner Citterio respinge di piede sul tiro a colpo sicuro dello stesso Allodi.

Nella ripresa al 12′ Varesina avanti con azione personale di Urso che appena fuori dall’area trova la conclusione giusta per lo 0-1, su assist di Broggi. Un attimo dopo il Base 96 pareggia in contropiede ma l’arbitro annulla su segnalazione del guardalinee e così Filomeno si vede cancellare un gol che invece era probabilmente regolarissimo. Al 25′ apertura Rebolini e gran tiro di Broggi dalla destra sul primo palo per lo 0-2. La gara si riapre al 40′ quando in mischia Barbera trova la deviazione giusta a distanza ravvicinata, 1-2.

Base 96 Seveso-Varesina 1-2

BASE 96 SEVESO: Citterio, Reyes (27′ pt Rossetto), Redaelli, Deri, De Petri, Gjonaj, Fogal (37′ st Barbera), Molteni, Schinetti (27′ st Siviero), Milazzo (27′ Favari), Filomeno (37′ st De Vecchi). A disposizione Frontino, Frigerio, Cicola, Carraro. All. Taiana.

VARESINA: Spadavecchia, Castelli R. (11′ st Boccadamo), Zefi, Allodi, Essan, Mira, Bellacci (27′ st Bregnaj), Urso (39′ st Marchiella), Vezzi (23′ st Rebolini), Kate (8′ st Broggi), Anzano. A disposizione Castelli L., Chiarion, Deodato, Tomasini. All. Spilli.

Arbitro: Pelaia di Pavia (Bonicelli di Bergamo e Bevilacqua di Bergamo).

Marcatori: 12′ st Urso (V), 25′ st Broggi (V), 40′ st Barbera (B).

(foto archivio: un precedente incontro della Varesina)

02052021