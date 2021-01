Fibra a Ceriano: 80% del cantiere concluso, in vendita da fine febbraio

CERIANO LAGHETTO – Sopralluoghi tecnici per l’ultimazione dei lavori di posa della fibra elettrica a Ceriano. A fare il punto è l’assessore alla partita Antonio Magnani che ha eseguito una serie di visite sul territorio con i responsabili di cantiere di Open Fiber e la direzione tecnica.

«Ho voluto testare l’avanzamento dei lavori in vari punti del nostro territorio comunale – dice l’assessore. Possiamo dire che il cantiere è al 80% sulla posa infrastruttura principale, ora rimane da chiudere ad anello la stessa e poi attivare il collaudo. La fonte è di prima mano, direttamente il responsabile del progetto. Pensiamo salvo problemi tecnici e limitazioni dell’emergenza sanitaria, che il cantiere sarà consegnato agli operatori di telefonia per la commercializzazione entro la fine del mese di fine febbraio. Purtroppo il covid e le festività ci hanno rubato tre mesi di lavoro, ma ce la stiamo mettendo tutta per recuperare».

La fibra è un’opera molto attesa a Ceriano, uno degli ultimi paesi della zona in cui saranno completati i lavori.

29012021