MILANO – In un primo momento si era parlato di in ritorno alla Zona gialla della Lombardia da domenica, ma sarà da lunedì. E’ lo stesso governatore lombardo Attilio Fontana che l’ha chiarito ai cittadini: “La Lombardia torna in zona gialla! A seguito di precisazione da parte del Ministero della Salute, l’ordinanza entrerà in vigore da lunedì e non da domenica come per le precedenti”.

Fontana ha realizzato un videomessaggio per spiegare i positivi sviluppi ed invitare i lombardi a continuare a rispettare le regole sanitarie.

Ecco cosa si potrà fare da lunedì.



Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: Attilio Fontana)

30012021