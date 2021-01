SARONNO – “Le criticità attuali del nosocomio saronnese sono conseguenza delle difficoltà di reclutamento di personale medico, in particolare di anestesisti e pediatri. Nei piani regionali e della direzione non c’è intenzione di un ridimensionamento”.

Sono le parole dell’assessore al Welfare Letizia Moratti al TgR Lombardia che stasera nell’edizione delle 19,30 ha dedicato un servizio all’ospedale di Saronno e alla lettera firmata da 18 sindaci del comprensorio. Il servizio di Chiara Rancati ha raccontato la situazione del presidio di piazzale Borella con la testimonianza di una cittadina, del sindaco Augusto Airoldi, del primo cittadino di Rovello Porro Paolo Pavan e del portavoce del comitato per la salvaguardia dell’ospedale Massimo Beneggi.

E’ dunque arrivata anche la risposta dell’esponente della Giunta Regionale Letizia Moratti che in una nota ha spiegato che per l’ospedale di Saronno non sono previsti ridimensionamenti ed ha proseguito: “I finanziamenti regionali per reclutare il personale necessario sono stati assegnati nel 2020 e sono stati rinnovati per il 2021. Nel mese di febbraio si svolgeranno i concorsi per i primari di Pronto Soccorso e di Medicina interna. I bandi per le altre figure sono sempre aperti. La direzione aziendale ha inoltre avviato contatti con Università di Varese per cercare di rafforzare il rapporto di collaborazione con le Scuole di Specializzazione”.

(foto un momento del servizio del TgR Lombardia)

31012021