Gilli: “Con l’impegno di Airoldi una svolta per la risoluzione dei problemi dell’ospedale”

SARONNO – “La nuova Amministrazione, con l’impegno del Sindaco Airoldi, sostenuto senza riserve dalla maggioranza, ha impresso una vera svolta per la risoluzione dei problemi dell’Ospedale, a sostegno del quale si sono ufficialmente compattati 18 Sindaci del territorio”.

Inizia così la nota del presidente del consigliere comunale Pierluigi Gilli che commenta l’iniziativa che vede il sindaco Augusto Airoldi come capofila di comuni delle province di Varese, Como, Milano e Monza. Si fa riferimento al servizio di ieri sera del TgR ha ottenuto una prima risposta dall’assessore Letizia Moratti che in una nota ha rimarcato come l’ospedale di Saronno non sarà ridimensionato anticipando anche l’avvio di alcuni interventi sul fronte del personale.

E continua: “Un buon inizio per un percorso virtuoso, che ha già coinvolto l’assessore regionale Moratti. Il consiglio comunale di Saronno, che ho l’onore di presiedere, sostiene e sosterrà ognibutile iniziativa a difesa del nostro nosocomio pubblico. Avanti tutta!”

(foto archivio: un’immagine del sindaco Pierluigi Gilli in consiglio comunale)

31012021