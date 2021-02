UBOLDO – Intossicazione dal solvente: un operaio questa mattina è finito all’ospedale di Saronno. L’allarme è scattato alle 8.30, in un’azienda che produce adesivi e che si trova nella zona industriale alla periferia di Uboldo. Sul posto è accorsa l’ambulanza del Sos Uboldo ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

A dare l’allarme gli adetti dell’azienda, un loro collega aveva manifestato problemi respiratori e si sentiva l’odore del solvente, che si stava utilizzando nell’ambito delle attività produttive. L’uomo, un 47enne, è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso, al momento del ricovero non è stato ritenuto in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno raccolto le testimonianze dei presenti ed hanno avviato accertamenti per chiarire cosa fosse successo e dunque l’origine del problema con cui si è avuto a che fare.

(foto archivio: un ambulanza del Sos Uboldo durante una precedente emergenza medica sul territorio del basso varesotto)

