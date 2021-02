SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione sul muro del parco De Rocchi.

“Riteniamo opportuno informare la cittadinanza circa i prossimi sviluppi nella sistemazione del muro di cinta del Parco de Rocchi, conosciuto anche come Parco dei Frati. Tutti ricorderanno che i lavori di demolizione iniziati nella primavera 2020 si fermarono a causa di un errore che portò ad una demolizione del muro in una posizione diversa da quella autorizzata dalla Soprintendenza.

Nelle scorse settimane si è provveduto a ricostruire la parte di muro demolita nella posizione sbagliata e a ricoprirla con la stessa tipologia di malta già esistente sul muro esterno. Quando le condizioni meteorologiche lo permetteranno, in primavera, il muro ora ricostruito verrà ricoperto all’interno con sassi di fiume e mattoni legati con della calce, replicando così la struttura originaria. Verranno anche ricostruite le copertine mancanti, posati i coppi, e infine posata la cancellata in ferro che andrà a chiudere il varco aperto lo scorso anno.

«Personalmente avrei preferito che i soldi offerti da un privato fossero impegnati in altro modo», ha dichiarato l’assessore Franco Casali, «magari per riportare il muro esterno alla bella trama ottocentesca di sassi e mattoni, piuttosto che alterare la struttura di hortus conclusus (giardino recintato). In ogni caso, a primavera 2021 – tempo permettendo – l’opera iniziata all’inizio dello scorso anno sarà portata a compimento».

Foto archivio