SARONNO – “Diverse segnalazioni che ci sono pervenute da parte dei residenti di via Roma hanno sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza tra il tratto di ciclabile e l’attraversamento di via Visconti. In particolare il semaforo che regola il passaggio di ciclisti e automobilisti è caratterizzato da una limitata illuminazione nelle prime ore del mattino e della sera, specialmente in questo periodo di stagione autunnale, creando una condizione di pericolo per gli utenti che percorrono la pista in direzione del centro cittadino”.

E’ la segnalazione che arriva dal consigliere leghista Claudio Sala.

“Gli abitanti del quartiere hanno espresso preoccupazione per il tratto della ciclabile poco illuminato e che rappresenta una situazione pericolosa sia per i ciclisti che per gli automobilisti. La scarsa visibilità influenzata anche dalle folte chiome degli alberi che costeggiano la ciclabile, rende difficile percepire chi sta per attraversare l’incrocio, mettendo a rischio la sicurezza di tutti. In risposta a queste preoccupazioni crescenti, la Lega lancia un appello all’assessore Franco Casali e all’amministrazione comunale affinché intervengano tempestivamente per migliorare l’illuminazione della pista ciclabile e dell’area circostante. Questo appello ha l’obiettivo di garantire che la mobilità sostenibile non diventi un pericolo per i cittadini”-

Da queste considerazioni la richiesta precisa: “L’assessore alla mobilità, Franco Casali, è ora chiamato a rispondere a questa crescente preoccupazione in merito alla sicurezza nella zona. La sicurezza dei ciclisti e degli altri utenti delle strade dovrebbe essere una priorità per qualsiasi amministrazione comunale che promuova la mobilità sostenibile. Migliorare l’illuminazione lungo la pista ciclabile di Via Roma non è solo un passo importante per garantire la sicurezza dei ciclisti, ma contribuisce anche a promuovere la mobilità di chi percorre quel tratto di strada. Un ambiente sicuro e ben illuminato incoraggia più persone a utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto, riducendo così il traffico veicolare e l’inquinamento”.

Una richiesta che dal partito di opposizione arriva sottolineando l’urgenza della richiesta: “La Lega sottolinea l’urgenza di questa problematica e chiede all’amministrazione comunale di prendere provvedimenti immediati per affrontare le preoccupazioni riguardo alla sicurezza sulla pista ciclabile. Gli abitanti di via Roma e della zona circostante attendono azioni tempestive per evitare qualsiasi situazione potenzialmente pericolosa. La sicurezza stradale e la promozione della mobilità sostenibile sono obiettivi che dovrebbero andare di pari passo. È fondamentale che l’amministrazione comunale agisca prontamente per garantire un ambiente sicuro per gli utenti della zona in questione”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione