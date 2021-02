SARONNO – ROVELLO PORRO – E’ stato adottato dal gatto Giulietto il gattino salvato dall’Enpa ad inizio gennaio. E’ stato salvato dall’interno di un motore ed è riuscito a superare anche la perdita dei fratellini.

Tutto era iniziato con la segnalazione, ai primi di gennaio, di una cuccolata trovata nella zona attorno al cimitero di Rovello Porro.

Quando i volontari sono arrivati con tutto il necessario per occuparsi dei piccoli, i gattini non c’erano più. Probabilmente la mamma li aveva spostati. I volontari non si sono dati per vinti ed hanno continuato le ricerche. Uno è stato ritrovato in un cortile alla Cassina Ferrara (via Miola, zona Casa Gianetti) ed un altro è stato trovato morto. I gattini, probabilmente anche sfuggire al freddo, si erano rifugiati nel motore di una macchina ed è probabilmente così che è morto il secondo. Da qui l’appello per trovare l’ultimo fratellino di cui però si sono perse le tracce.

Il gattino salvato è stato affidato alle cure di una delle volontarie e ora ad occuparsi di lui è proprio Giulietto, anche lui salvato dall’Enpa. I due sono diventati inseparabili e l’affetto del gatto è stata la prima e miglior cura per far superare al cucciolo le proprie disavventure.